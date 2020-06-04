В России заработает информационный портал для мигрантов

Распоряжением правительства РФ от 30 мая в России утвержден план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, разработанный МВД РФ, согласно которому в стране разрабатывается единый информационный портал для мигрантов, - сообщили в пресс-службе МВД России.

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление им государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы (личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Документ будет содержать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, предназначенную для решения задач сбалансированного пространственного развития РФ, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Российской Федерации, учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям, - добавили в министерстве.