Карантин на Кубани продлили еще на две недели

Ограничительные мероприятия в Краснодарском крае, связанные с пандемией коронавируса, продлены до 21 июня, заявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания регионального оперативного штаба.

По его словам, хотя динамика заболеваемости COVID-19 в крае в мае стабилизировалась, а свыше 70% из числа заразившихся полностью выздоровели, все же "нельзя допустить ошибок и снимать карантинные ограничения раньше времени".

После докладов и озвучивания предложений специалистами-медиками и эпидемиологами, губернатор подчеркнул, что считает оправданным продлить ограничительные мероприятия на Кубани еще на две недели, то есть до 21 июня, пишет "Интерфакс-Юг".