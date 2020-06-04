Глава Минюста Грузии отреагировала на слухи об отставке правительства

Глава Минюста Грузии Тея Цулукиани прокомментировала слухи о предстоящей отставке председателя правительства Георгия Гахария и некоторых министров, которые уже несколько недель постоянно появляются в грузинских СМИ.

Это ложная информация, так называемый "фейк-ньюс", никто никуда не уходит, заявила она. Премьер и все министры остаются на своих местах, и правительственная команда будет бороться с источниками дезинформации, указала министр.

"Это будет команда, которая не только победит пандемию, но и принесет для страны безвизовый режим, приведет к большей евроинтеграции", - приводит ее слова Спутник - Грузия.

Правительство и парламент "вновь победят прозрачными демократическими выборами ту серьезную проблему, которая называется оппозиция, которая распространяет "фейк-ньюсы" и их СМИ", заявила Цулукиани.

Также глава Минюста опровергла слухи о ее назначении то спикером парламента, то председателем Конституционного суда.