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Спасатели освободили котенка из высотной ловушки в Новороссийске (ФОТО)

Спасатели освободили котенка из высотной ловушки в Новороссийске (ФОТО)

Новороссийские спасатели помогли попавшему в затруднительное положение котенку. Об этом начальник городской Службы спасения Алексей Одеров написал в своем Instagram.

По его словам, был получен сигнал о том, что "на крыше балкона сидит маленький котенок и самостоятельно спуститься не может".

Специалисты направились на место вызова. Используя альпснаряжение, они высвободили животное из высотной ловушки под самой крышей дома и передали его хозяйке квартиры.

Одеров призвал подписчиков беречь "братьев наших меньших".

 
 
 
 
 
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Поступил вызов о том что на крыше балкона сидит маленький котенок и самостоятельно спуститься не может ... Спасатели выехали на улицу Чайковского и при помощи альпснаряжения и физической силы сняли котёнка с крыши и передали его хозяйке квартиры... Братья наши меньшие как всегда на ,,высоте,,... Берегите их!!!

Публикация от Алексей Одеров (@alekseioderov) 4 Июн 2020 в 1:05 PDT

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