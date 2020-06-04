Спасатели освободили котенка из высотной ловушки в Новороссийске (ФОТО)

Новороссийские спасатели помогли попавшему в затруднительное положение котенку. Об этом начальник городской Службы спасения Алексей Одеров написал в своем Instagram.

По его словам, был получен сигнал о том, что "на крыше балкона сидит маленький котенок и самостоятельно спуститься не может".

Специалисты направились на место вызова. Используя альпснаряжение, они высвободили животное из высотной ловушки под самой крышей дома и передали его хозяйке квартиры.

Одеров призвал подписчиков беречь "братьев наших меньших".