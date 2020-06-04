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Минкульт Украины возглавил скандально известный Александр Ткаченко

Минкульт Украины возглавил скандально известный Александр Ткаченко

Верховная рада Украины поддержала кандидатуру депутата от пропрезидентской "Слуги народа" Александра Ткаченко на пост министра культуры и информационной политики Украины.

Выступая в преддверии голосования в Раде, Ткаченко заявил, что приоритетами его деятельности будут возобновление и увеличение финансирования сферы культуры на Украине, а также реструктуризация министерства. Также он призвал "не делить страну на патриотов и предателей", пояснив, что сейчас "есть возможность объединиться", - передает ТАСС.

Ранее Минкульт Украины возглавлял Владимир Бородянский, затем и.о. министра стала Светлана Фоменко.

54-летнего Ткаченко сопровождает скандальная известность: в 90-х годах он был президентом телекомпании "Нова мова", возглавлял службу новостей ТСН, тогда же занял пост заместителя гендиректора канала "1+1". В 2005 году он ушел с телеканала "Нова мова", став председателем и акционером Одесской киностудии. В 2008 году работал заместителем генерального директора телеканала РЕН-ТВ в Москве, а в августе того же года стал генеральным директором "1+1 медиа". В 2014 году он выступил за запрет российского контента на украинском телевидении, и с ноября 2018 года Ткаченко находится под санкциями в России.

На Украине Ткаченко отметился еще одним скандалом: представители одесского кинематографа обвинили его в рейдерском захвате Одесской киностудии и намерении довести ее до банкротства. Съемка фильмов там фактически прекращена, а фирма, которая принадлежит Ткаченко и владеет половиной акций киностудии, судится с министерством культуры Украины, которое владеет контрольным пакетом акций.

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Вестник Кавказа

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