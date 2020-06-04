Лидеры стран G7 потеряли доверие населения на фоне пандемии

Доверие правительствам значительно упало в странах-членах G7 на фоне пандемии и связанных с ней действий властей.

Если в марте 54% респондентов из стран "семерки" положительно оценивали действия властей в связи с эпидемией, то в апреле уже 50%, а в мае - 48%.

Значительнее всего индекс доверия властям упал в Великобритании - с 69% до 51%. В США, Канаде, Франции, Италии, ФРГ процент населения, доверяющего властям снизился на 2-6%. Индекс доверия на фоне пандемии вырос только в одной стране G7 - в Японии.

В опросе приняли участие более 7 тыс респондентов, опрос был проведен в последних числах мая компанией Kantar, занимающейся анализом рыночной конъюнктуры, и опубликован в The Guardian.