Братья-полицейские приговорены за взятки в Сочи

Двое сотрудников уголовного розыска в Сочи признаны виновными в получении крупной взятки. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

"Два родных брата 1985 и 1992 года рождения, которые работали в уголовном розыске Адлерского районного отдела внутренних дел Сочи, осуждены на 8 и 7,5 лет колонии строгого режима соответственно", - цитирует сообщение "Интерфакс-Юг".

Помимо этого, старший брат заплатит штраф в размере 1,5 млн рублей, младший - 1 млн. Обоим также запрещено работать в системе МВД в течение 5 лет после отбывания срока заключения.

Как установило следствие, на протяжении 2017-2018 годов мужчины занимались вымогательством взяток, в том числе за уход от уголовной ответственности. В апреле 2018 года их задержали с поличным во время получения части денег в размере 250 тыс рублей.

Против братьев были открыты уголовные дела по ч.1 ст.30 и пп."а, в" ч.5 ст.290 (приготовление к получению взятки группой лиц по предварительному сговору) и пп."а, в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору).