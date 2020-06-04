Тетрицкаро предупредили о поэтапном снятии карантина

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария объявил о поэтапном снятии строгих ограничений в Тетрицкаро (регион Квемо Картли), призвав при этом жителей муниципалитета к максимальной осторожности.

"В муниципалитете Тетрицкаро очень жесткие ограничения", - напомнил он. Последний случай заражения был зафиксирован 22 мая, а с 22 мая по 4 июня прошел уже один инкубационный период, отметил Гахария. "В районе проводилось интенсивное тестирование", однако "в последние 14 дней новых случаев зарегистрировано не было", указал он.

Поэтому "можно уже постепенно открывать район", считает глава кабмина. "В то же время мы должны призвать жителей района проявлять максимальную осторожность и быть очень бдительными", - цитирует Гахария Спутник - Грузия.

Режим строго карантина в Тетрицкаро был введен 26 апреля после того, как в районе было зафиксировано 19 случаев инфицирования.