Мужской и женский ЧЕ по спортивной гимнастике пройдут в декабре в Баку

Чемпионаты Европы по спортивной гимнастике у мужчин и женщин пройдут в декабре в Баку. Об этом говорится на сайте Европейского гимнастического союза (European Gymnastics).

Гимнасты разыграют медали европейского первенства 9-13 декабря, гимнастки - 17-20 декабря 2020 года.

Турниры носят лицензионный характер на Олимпиаду в Токио.

Кроме того, 26-29 ноября в Киеве состоится чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Как пояснил президент UEG Фарид Гаибов, соответствующие решения были приняты с учетом актуальной информации, полученной национальными федерациями, и текущей ситуации в Европе. "На данный момент мы думаем, что эти мероприятия можно организовать осенью. Тем не менее, UEG продолжит оценивать ситуацию в течение следующих месяцев. Если ситуация на более позднем этапе не будет считаться достаточно безопасной, мы будем реагировать соответствующим образом. Здоровье гимнастов, тренеров, зрителей остается нашим приоритетом", - подчеркнул он.

Напомним, 34-й чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике должен был пройти на Национальной арене гимнастики в Баку 27-31 мая, а чемпионат Европы по женской спортивной гимнастике - в Париже с 30 апреля по 3 мая.