5 событий, вошедших в историю 4 июня

- В 1703 году был построен Домик Петра I, который стал первой постройкой в Санкт-Петербурге. Домик выполнял функцию летнего жилища царя с 1703 по 1708 годы. Деревянный дом площадью 60 м² был построен солдатами-плотниками недалеко от Троицкой площади всего за три дня. В 1930 году в домике был открыт музей, где представлены подлинные вещи первого российского императора.

-В 1741 экспедиция отряда Беринга—Чиирикова отправилась с Камчатки в сторону Аляски. Целью этой экспедиции, которая в литературе также известна как Вторая камчатская экспедиция, было обнаружение пролива между Азией и Америкой.

В этот день пакетботы "Святой Петр" под командованием Беринга и "Святой Павел" под командованием Чирикова вышли из Авачинской губы на Камчатке и отправились к берегам Америки. 20 июня в условиях шторма и густого тумана суда потеряли друг друга. После нескольких дней бесплодных попыток соединиться мореплавателям пришлось продолжать путь уже поодиночке.

Руководитель экспедиции Витус Беринг скончался 6 декабря 1841 года на острове, который позднее был назван в его честь. Тем не менее, участникам экспедиции удалось сделать ценные гидрографические наблюдения, получит сведения о потенциальной ценности региона для Российской империи, а также собрать ценный этнографический материал.

- В 1856 году московским купцом Павлом Третьяковым была основана Государственная Третьяковская галерея. Для посещения она была открыта в 1867-м году, а в 1892 году передана в собственность Москве. На момент передачи коллекция музея насчитывала 1276 картин, 471 рисунок, десять скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных живописцев.

После установления советской власти галерея была национализирована, а ее коллекция стала пополняться из конфискованных частных собраний и музеев. В 1985-м Государственная картинная галерея на Крымском Валу была объединена с Третьяковской галереей и образовала единый музейный комплекс Новая Третьяковка вместе с Центральным домом художника. На сегодняшний день экспозиция музея насчитывает более 180 тыс предметов живописи, скульптуры и изделий из драгоценных металлов. Здание, в котором сегодня располагается музей, было построено в 1906 году.

- В 1942 году началось сражение у атолла Мидуэй, ставшее крупнейшим морским сражением Второй мировой войны. Флот США одержал решительную победу над Объединенным флотом Японии, переломив ход войны на Тихом океане. Японский флот потерял 4 тяжелых авианосца, 248 самолетов, а также лишился лучших и опытнейших пилотов.

После сражения у атолла Мидуэй Императорская Япония потеряла инициативу в войне и была вынуждена перейти к оборонительным действиям. Кроме того, морское сражение показало эффективность применения авианосцев.

- В 1977 для всенародного обсуждения был опубликован проект Конституции СССР. Разработка новой конституции началась еще в 1962 году, когда Верховный Совет СССР постановил выработать проект новой Конституции СССР и создал Конституционную комиссию в составе 97 человек. Председателем Конституционной комиссии был назначен Н. С. Хрущев.

В преамбуле основного закона оценивался исторический путь, пройденный советским государством за 60 после Октябрьской революции. Советское общество характеризовалось как "развитое социалистическое", находящееся на пути к коммунизму. Также в преамбуле отмечалось, что Конституция сохраняет принципы предыдущих Конституций, и утверждалось, что Советская власть осуществила глубочайшие социально-экономические преобразования, навсегда покончив с эксплуатацией человека человеком, национальной враждой и классовым неравенством.