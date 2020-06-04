Энергетики вернули электроснабжение двум регионам Северного Кавказа

Энергетикам компании "Россети Северный Кавказ" удалось в кратчайшие сроки полностью восстановить нарушенное непогодой электроснабжение потребителей в Ингушетии и Северной Осетии, - говорится в сообщении пресс-службы компании.

"К 9:30… полностью возобновлено нарушенное стихией энергоснабжение потребителей Северной Осетии. Ранее, примерно к 7:00, восстановительные работы на пострадавших от непогоды энергообъектах завершены в Ингушетии. В ликвидации последствий стихии в двух указанных регионах участвовали 153 специалиста "Россети Северный Кавказ" в составе 45 бригад, привлекалось 45 единиц техники", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сечас энергетики продолжают устранять локальные отключения электроэнергии в Кабардино-Балкарии и Чечне, также пострадавших от непогоды.

В Чечне по состоянию на 11:00 остаются без света 47 тыс человек, работы на объектах продолжатся до полного устранения последствий стихии, - уточняется в сообщении.

Напомним, резкое ухудшение погодных условий накануне стало причиной массовых отключений электроэнергии в Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Дагестане.