Россия ждет мирового дефицита нефти уже в июле

Нефтяной рынок начинает восстанавливаться, заявил глава Минэнерго России Александр Новак, отметив, что в мае дисбаланс сократился уже до 7 млн баррелей в сутки. Это произошло благодаря сделке ОПЕК+ и органическому падению нефтедобычи в других странах, пояснил он.

"В апреле падение мирового спроса на нефть составляло порядка 25-28 млн баррелей в сутки, но уже в мае спрос начал восстанавливаться и продемонстрировал снижение на 21 млн баррелей в сутки", - напомнил министр.

"Благодаря сокращениям добычи со стороны стран ОПЕК+ в объеме порядка 10 млн б/с, а также органическому снижению добычи со стороны других производителей в объеме около 3,5-4 млн б/с, дисбаланс на рынке сократился до уровня 7 млн б/с", - цитирует его "Интерфакс".

Как отметил Новак, "заполнение хранилищ, которое в апреле шло высокими темпами", значительно снизилось. "Рынок стал гораздо лучше. Мы видим дальнейший рост спроса", - указал он.

"В июне с учетом продолжения действия сделки и сокращения добычи в других странах примерно на том же уровне, которое покрывает этот дисбаланс", будет достигнут баланс спроса и предложения, ожидает глава Минэнерго.

В июле "с учетом продолжающегося роста спроса и действия соглашения" на рынке уже будет наблюдаться дефицит, который "позволит начать сокращение излишков накопленных запасов за март, апрель и май", считает он. "Размер этого дефицита будет зависеть от параметров сделки в июле, можно называть цифры 3-5 млн б/с", - заключил Новак.

Напомним, сейчас страны ОПЕК+ обсуждают возможность продления ограничений, действующих в мае-июне, еще на один-два месяца.