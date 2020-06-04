Российско-турецкий патруль в Идлибе впервые прошел до Басанкуля

Российские и турецкие военные провели очередное, 15-е совместное патрулирование по трассе М4 в сирийской провинции Идлиб, рассказали в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Впервые совместный российско-турецкий патруль прошел до населенного пункта Басанкуль провинции Идлиб и составил около 30 км", - цитирует сообщение ТАСС.

В патрулировании от российской стороны участвовали два БТР-82А и бронеавтомобиль "Тигр", с воздуха перемещение контролировалось беспилотниками ВКС России.

За организацию взаимодействия между сторонами отвечал Совместный координационный центр.