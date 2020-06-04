Власти Анапы займутся ремонтом дорог

Власти Анапы накануне сообщили, что им выделили деньги на ремонт пяти дорог: 127,2 млн рублей - из краевого бюджета и еще 6,6 млн рублей - из местного, - сообщили 3 июня в пресс-службе мэрии Анапы.

В городе планируют отремонтировать пять улиц общей протяженностью 6,6 км, - передает портал Юга.ру.

Глава Анапы Юрий Поляков рассказал, что с начала года специалисты отремонтировали 34 городские и сельские улицы, а до конца 2020-го планируется сделать еще 30 дорог.

Также до 30 ноября в городе пройдут работы по асфальтированию и замене бордюрного камня.