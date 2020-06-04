Российские студенты хотят иметь возможность работать удаленно

Исследование, проведенное в мае среди бакалавров и магистров российских вузов показало, что большинство (более 55%) хотели бы основную часть времени работать дистанционно.

"Мнения насчет удаленной работы среди студентов российских вузов разделились – 40% предпочитают работать в офисе, чуть более 55% – дистанционно, но с возможностью приходить в офис. Только "удаленку" выбрали менее 5% опрошенных", - говорится в материалах исследования, проведенного АНО "Россия - страна возможностей" совместно с ГК "ЭФКО".

В госсекторе хотели бы работать 25% опрошенных, в корпорациях - 25%, каждый пятый студент хочет открыть свой бизнес.

"Абсолютное большинство (94%) выпускников отметили, что планируют строить карьеру в России. При этом более половины (59%) опрошенных хотят работать только в нашей стране. Еще порядка трети (35%) выпускников считают, что в России лучше начинать карьеру, а далее, получив необходимый опыт, они будут смотреть по обстоятельствам. И только 6% нынешних выпускников мечтают строить карьеру за рубежом", - добавил генеральный директор организации "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.