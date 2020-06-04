Коронавирус в Крыму победили более 70% больных

В Крыму за сутки выздоровели от коронавируса 26 человек, таким образом более 70% - 285 человек - справились с заболеванием.

"За истекшие сутки, с учетом шести новых случаев коронавирусной инфекции, в медицинских организациях продолжают лечение 110 человек. Выписано с начала периода 285 человек, в том числе 26 за последние сутки", - сказал на ежедневном брифинге заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский, пишет ТАСС.

Общее число инфицированных в Крыму составляет 405 человек. В тяжелом состоянии находятся пятеро. Умерли за весь период эпидемии 12 крымчан.