Почти 180 тыс деревьев высадили в рамках акции "Сад памяти" в Дагестане

Сотрудники Комитета по лесному хозяйству Дагестана вместе с жителями региона высадили почти 180 тыс деревьев в рамках акции "Сад памяти", рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего 600 сотрудников Даглесхоза и более 10 тыс жителей республики высадили 178 165 деревьев, пишет ТАСС.

Дагестан как наиболее южный субъект РФ первым присоединился к акции. Уже 29 февраля в пригороде Махачкалы были высажены 500 саженцев вяза.

Напомним, акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, ее цель - посадить на территории России 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.