У главы Минтруда Казахстана появился новый заместитель

Постановлением правительства Казахстана Серик Шапкенов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

До этого назначения у главы Минтруда Биржана Нурымбетова было три заместителя - первый вице-министр Акмади Сарбасов и вице-министры Нариман Мукушев и Ерлан Аукенов.

Серик Шапкенов родился в 1979 году в селе Каратобе (Западно-Казахстанская область). Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "Экономист-математик".

В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области, в 2012-2015 годы был первым замакима. В 2015-2016 годах - государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента Казахстана. С 2016 по 2018 год занимал пост акима Атырау. С 2018 года по настоящее время был первым замакима Атырауской области.