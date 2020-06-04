Эльшад Мамедов: у Азербайджана есть возможности для опережающего развития

В постпандемический период у Азербайджана есть существенные возможности для опережающего развития экономики, заявил в беседе с корреспондентом «Вестника Кавказа» доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов, говоря о том, как будет восстанавливаться бизнес-среда в республике.

«Я считаю, что мы наблюдаем процесс определенного оживления в обществе. Постпандемический период уже, в определенном смысле, начинается: открываются торговые и деловые центры, производственные мощности наращиваются в определенном формате. Все это говорит о повышении экономической и деловой активности», - прежде всего сказал он.

«Безусловно, это влечет за собой определенные риски с точки зрения эпидемиологической ситуации в стране – но вместе с тем мы должны понимать, что абсолютная заморозка экономической активности может повлечь весьма негативные для социально-экономического развития нашей страны последствия. Поэтому, я думаю, постепенно экономическая активность должна возрождаться», - подчеркнул Эльшад Мамедов.

«Полагаю, нашу страну, как и весь мир, не обойдет проблема экономического кризиса. Да и не могло быть иначе, ведь мы живем уже несколько десятилетий в условиях глобализованного мира, когда технологические, финансовые и промышленные цепочки между странами очень тесно переплетены – а в последние месяцы мы видим, что, фактически, эти цепочки в значительной части были разрушены», - обратил внимание профессор UNEC.

«Вместе с тем, я считаю, что объективный структурный анализ нашей национальной экономики позволяет говорить о том, что наряду с неизбежными вызовами имеются и весьма существенные возможности для успешного и устойчивого развития Азербайджана, я бы даже сказал для опережающего экономического развития. Потому что, в первую очередь, наша экономика недомонетизирована, у нас есть большой потенциал для прироста денежной массы и инвестиций», - сообщил он.

«Нам необходимо продолжать и далее политику обеспечения прироста социальной составляющей, которая через рост благополучия населения дает расширение внутреннего рынка сбыта. Если мы будем налаживать инвестиционные потоки в реальный и, прежде всего, в высокотехнологичный сектор нашей экономики, то вместе с подъемом уровня жизни граждан это поможет нам добиться существенного прироста ВВП», - заявил Эльшад Мамедов.

«Наряду с этим, я думаю, нам следует наращивать экономические интеграционные процессы, особенно с нашими основными соседями и внешнеторговыми партнерами по ненефтяному сегменту – Российской Федерацией, в целом постсоветским пространством, Турцией и Ираном. Я вижу неизбежную деглобализацию мировой экономики и формирование новых технологических и финансовых зон – в этом аспекте углубление промышленной интеграции в нашем регионе является не только целесообразным, но и неизбежным. К этому нужно начинать идти уже сейчас», - призвал профессор UNEC.