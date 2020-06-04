Ростов избавился от здания лицея-гиганта

Накануне в Ростове-на-Дону снесли здание лицея-гиганта Сельмашстроя, построенное еще в 1930-е годы и вносившее серьезный диссонанс в облик города.

Здание было частично разрушено после бомбёжек во время войны – тогда там расквартировали госпиталь, затем его восстановили в стиле "сталинский ампир".

"В связи с тем, что здание лицея не включено в перечень объектов культурного наследия, а также неудовлетворительного состояния конструкций, сохранение его первоначального облика не представлялось возможным", - рассказали в администрации Ростова, передает "АиФ-Ростов".

Ранее градоначальник Алексей Логвиненко заявил, что в будущем 2021 году на месте помпезной школы построят новое здание, в котором будут созданы условия для маломобильных групп населения, новые лифты и современная инфраструктура.