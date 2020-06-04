Россияне готовы отказаться от ресторанов и шопинга на отдыхе

Онлайн-сервис OneTwoTrip провел опрос, чтобы узнать, как россияне будут экономить на путешествиях после пандемии.

Каждый четвертый респондент сообщил, что будет отдыхать также бюджетно, как и до пандемии, 18% признались, что снизить траты их заставит необходимость, 16% рассказали, что будут следить за ценами на билеты и отели, а 15% не готовы экономить на отдыхе, пишет РИА Новости.

Главной статьей для экономии большинство (52%) назвали спонтанные покупки, 38% путешественников готовы не ходить в рестораны на отдыхе, а готовить самостоятельно, 35% планируют почти полностью исключить траты на развлечения, 33% думают о том, чтобы перестать пользовать такси, 22% рассматривают вариант отказа от гостиниц в пользу более дешевых хостелов.

Сократить количество туров россияне пока не готовы - 28% сообщили, что и до пандемии ездили мало, 18% будут ориентироваться на финансовое положение, при этом 19% считают, что сейчас нет необходимости в поездках, поэтому их число можно и уменьшить. Настроения путешествовать нет у 8% опрошенных россиян.