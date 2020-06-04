Американская Walmart убрала оружие и боеприпасы из магазинов на время протестов

Крупнейший американский ритейлер Walmart прекращает продажу огнестрельного оружия и боеприпасов в ряде магазинов после общенациональных протестов, вспыхнувших после смерти Джорджа Флойда. Об этом пишут СМИ.

"Как ответственный продавец охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, мы временно убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала в некоторых магазинах из-за предосторожности", - цитирует заявление компании CNN.

В нем уточняется, что Walmart не продает огнестрельное оружие или боеприпасы во многих районах, где фиксируются акты мародерства, но ритейлер все же предпринял меры предосторожности на период продолжения протестов.