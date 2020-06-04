ЛУЧШЕДОМА » Новости

Американская Walmart убрала оружие и боеприпасы из магазинов на время протестов

Американская Walmart убрала оружие и боеприпасы из магазинов на время протестов

Крупнейший американский ритейлер Walmart прекращает продажу огнестрельного оружия и боеприпасов в ряде магазинов после общенациональных протестов, вспыхнувших после смерти Джорджа Флойда. Об этом пишут СМИ.

"Как ответственный продавец охотничьего и спортивного огнестрельного оружия, мы временно убрали огнестрельное оружие и боеприпасы из торгового зала в некоторых магазинах из-за предосторожности", - цитирует заявление компании CNN.

В нем уточняется, что Walmart не продает огнестрельное оружие или боеприпасы во многих районах, где фиксируются акты мародерства, но ритейлер все же предпринял меры предосторожности на период продолжения протестов.

1315 просмотров




Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!