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В параде Победы в Москве будут участвовать военные из Индии

В параде Победы в Москве будут участвовать военные из Индии

В параде Победы, который пройдет в российской столице 24 июня, примут участие индийские военнослужащие.

"Индия подтвердила участие своего контингента в параде Победы 24 июня. С нетерпением ожидаем прохода по Красной площади индийских военнослужащих. В настоящее время согласуем с индийскими партнерами практические аспекты предстоящего мероприятия", - сообщил посол России в Индии Николай Кудашев, пишет ТАСС.

Диктор во время парада расскажет о вкладе Индии в победу над фашизмом. В 1944 году индийские солдаты были награждены Орденами Красной Звезды.

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Вестник Кавказа

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