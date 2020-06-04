Пожилая майкопчанка подарила мошенникам полмиллиона

Пожилая жительница Майкопа попалась на уловку телефонных мошенников и перевела им кругленькую сумму, - сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

"Используя номера, схожие с корпоративными и начинающиеся на 8-495…, мошенники представились сотрудниками банка и рассказали о подозрительных операциях на счете 79-летней женщины. Поверив им и опасаясь за свои сбережения, майкопчанка перевела 500 тыс рублей на, якобы, безопасный счет", - рассказали в пресс-службе, передает "АиФ-Адыгея".

Мошенники пообещали, что позднее с женщиной свяжутся сотрудники другого отдела этой же организации и обеспечат беспрепятственный доступ к деньгам. Прождав звонка, спустя некоторое время пенсионерка обратилась за помощью в органы внутренних дел.

Полицейские занимаются поисками преступников.