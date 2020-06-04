Число выздоровевших от коронавируса превысило 200 тыс в России

За сутки в России обнаружен еще 8 831 случай коронавируса в 85 регионах, 38,2% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Такое сообщение распространил Оперативный штаб.

В Москве второй день подряд число заболевших ниже 2 тыс - 1998 человек. В Московской области диагноз COVID-19 подтвержден у 767 человек, в Санкт-Петербурге - у 375.

На Кавказе антилидером по заболеваемости остается Дагестан, где за сутки зафиксировано 122 случая. Далее следуют Ставрополье с 86 заразившимися, Карачаево-Черкесия (78), Кабардино-Балкария (74), Северная Осетия (47), Ингушетия (31) и Чечня (13).

Кроме того, за день по России зарегистрировано 169 летальных исходов, полностью вылечились 8 666 человек.

В общей сложности на сегодняшний день в РФ выявлено 441 108 случаев COVID-19, за все время пандемии зафиксировано 5 384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.