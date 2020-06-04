Назарбаев сменил заведующего секретариатом Совбеза Казахстана

Заведующим секретариатом Совета безопасности Казахстана назначен Ерлан Байтукбаев. Чокан Елшибеков освобожден от этой должности в связи с переходом на другую работу.

Соответствующее решение принял первый президент республики, председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев.

Ерлан Байтукбаев родился в 1969 году. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби. Получил специальность "Правоведение".

В разные годы занимал посты зампрокурора Костанайской области, начальника управления - руководителя аппарата Центральной транспортной прокуратуры. Кроме того, работал заместителем председателя комитета промышленности министерства индустрии и новых технологий, замглавы комитета геологии и недропользования министерства по инвестициям и развитию. До нынешнего назначения был заместителем завотделом правоохранительной системы Совета безопасности.