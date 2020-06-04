Власти Чечни предложили руководству Дагестана продолжить работу по координатному описанию границы

Парламент Чечни предлагает властям Дагестана вернуться к работе по установлению административной границы между регионами. Соответствующее обращение разместил в Instagram спикер законодательного органа Магомед Даудов.

"Парламент Чеченской Республики обращается к главе Республики Дагестан Владимиру Абдуалиевичу Васильеву с предложением возобновить с 6 июля 2020 года работу по координатному описанию местоположения границы между Чеченской Республикой и Республикой Дагестан", - говорится в сообщении.

Даудов также обратился к полпреду президента в СКФО Юрию Чайке и руководителю Росреестра Олегу Скуфинскому с просьбой оказать содействие в решении вопроса.

Председатель чеченского парламента указал, что неурегулированность вопроса относительно административной границы может повлечь отрицательные последствия, подчеркнув, что бездействие "лишь усугубляет ситуацию". Даудов констатировал, что рано или поздно уже начатая работа должна быть окончена, так как наличие координатного описания границы предусмотрено законодательством.

"В связи с этим сторонам необходимо сесть за стол переговоров и окончательно решить вопрос вокруг данной границы. Мы всегда готовы к диалогу", - уточнил спикер.

Даудов добавил, что граница между Чечней и Дагестаном в ориентирном и графическом описании уже установлена, остается лишь сделать ее координатное описание.