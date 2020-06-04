Летом в Москве могут открыться три тысячи уличных кафе

В столице начался монтаж летних кафе, в этом сезоне может открыться около 3 тыс таких заведений.

"Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, пишет Агенство "Москва".

Открыться смогут кафе, в которых будут соблюдаться все меры безопасности и требования Роспотребнадзора: соцдистанция, наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей.

"Сезон летних кафе обычно длится до 1 ноября, все это время Госинспекция по недвижимости будет осуществлять контроль за соблюдением правил работы и мер безопасности. Демонтаж всех конструкций должен быть выполнен до 15 ноября", - добавил начальник Государственной инспекции по недвижимости Владислав Овчинский.