Сотрудники МЧС КБР нашли в горах одного из упавших бейсджамперов

Кабардино-балкарские спасатели сегодня утром обнаружили одного из двух бейсджамперов, пострадавших накануне при прыжках в горах.

"Одного из упавших бейсджамперов мы нашли, по предварительным данным, у него есть переломы. В настоящее время его транспортируют вниз. До девушки еще не дошли, она на скале", - сообщил руководитель подразделения "Нальчик" Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Мухаммат Гулиев, передает "Это Кавказ".

Накануне в ущелье между селами Бедык и Быллым Эльбрусского района КБР при совершении прыжков пострадали двое бейсджамперов. Им на помощь выехали сотрудники подразделений, расположенных в городе Нальчике и на базе в поселке Терскол в составе 13 человек.

Спасательная операция продолжается.