Нацбанк Грузии предупредил о мошеннической микрофинансовой организации

Национальный банк Грузии предупредил граждан о вероятной мошеннической микрофинансовой компании, которая предлагает клиентам посредничество в получении кредитов.

Речь идет о компании Mazilla.ge, которая не является микрофинансовой организацией, зарегистрированной Нацбанком.

"Согласно информации, распространившейся в медиа, одна из компаний, которая предлагает населению посредничество в получении кредита, может управляться мошенниками", - цитирует сообщение финрегулятора Спутник - Грузия.

В Нацбанке напомнили, что на их сайте регулярно обновляется информация об официально зарегистрированных микрофинансовых организациях, а также призвали граждан к осторожности, особенно при размещения личных финансовых данных на сомнительных сайтах.