В Грузии стартовало всенародное обсуждение конституционных поправок

Сегодня в Грузии начнется всенародное обсуждение конституционных поправок, касающихся избирательной системы. Члены организационного комитета в прямом эфире ответят на вопросы граждан.

Принять участие в обсуждении, которое проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса, и задать вопрос сможет любой гражданин посредством Первого канала или онлайн-платформы парламента Грузии.

В этой связи член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе сообщил, что формат всенародного обсуждения конституционных поправок по избирательной системе определен - состоятся две встречи в телевизионном формате, где представители комиссии, в том числе спикер парламента и организационной комиссии по рассмотрению поправок Арчил Талаквадзе, представят конституционные поправки.

"Также у нас будет возможность интерактивной коммуникации с общественностью, мы получим вопросы и дадим ответы. Встречи телевизионного формата пройдут на платформе Общественного вещателя и также в эфире Аджарского общественного телевидения", - отметил он.

Парламентское большинство рассчитывает завершить процесс обсуждения к середине июня, а 21-го вынести законопроект на первое слушание и 29 июня окончательно принять его.

В свою очередь, представители "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" заявляют, что не поддержат конституционных поправок, пока власть не выполнит все условия соглашения от 8 марта.

Проект изменений предполагает, что по итогам парламентских выборов, которые состоятся 31 октября, законодательный орган будет из 120 депутатов, избранных по пропорциональной системе, и 30 депутатов по мажоритарной системе.

Для принятия поправок необходимо 112 голосов. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" имеет 93 голоса, поэтому ей необходима поддержка части оппозиции, передает Спутник-Грузия.

В представленном варианте поправок 30 одномандатных мажоритарных округов вместо 73, проходной барьер для партий понижен до 1%, а число мест в парламенте, получаемых партией или блоком по итогам выборов, будет зависеть от полученных мест по итогам выборов в одномандатных округах.