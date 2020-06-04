Высокопоставленного чиновника уличили во взятке на $25 тыс в Казахстане (ВИДЕО)

Глава управления культуры и спорта Нур-Султана взят под арест, его подозревают в получении взятки на 10 млн тенге ($25 тыс), идет досудебное расследование. Такое сообщение распространило Агентство по противодействию коррупции Казахстана.

По его данным, деньги злоумышленник получил "за покровительство по заключенному договору о госзакупках на оказание услуг по проведению мероприятий в честь празднования "Наурыз мейрамы-2020" на общую сумму 195 млн тенге ($487 тыс)", пишет Sputnik Казахстан.

Подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.