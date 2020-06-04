ВАЗ протаранил бетонный столб под Астраханью, шестеро пострадавших

Сегодня утром в Черноярском районе Астраханской области произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2107, - сообщает управление МВД РФ по региону.

"Автомобиль врезался в бетонную опору линии электропередачи. В результате ДТП пострадали шесть человек, находившиеся в салоне, в том числе 17-летний пассажир", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Все пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, - добавили в МВД региона.