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В Зугдиди задержали двух вымогателей

В Зугдиди задержали двух вымогателей

В Зугдиди (регион Самегрело-Земо-Сванети) полицейские в ходе оперативно-следственных мероприятий по горячим следам задержали 29-летнюю женщину и 44-летнего мужчину. Они подозреваются в вымогательстве, проинформировали в  МВД Грузии.

По версии следствия, задержанные систематически вымогали деньги у гражданина. Его имя и какие-либо другие подробности не приводятся.

"При обыске автомашины, на которой передвигался один из задержанных, полицейские обнаружили 3,5 тысячи долларов", - цитирует сообщение ведомства Спутник – Грузия.

Деньги изъяты в качестве вещественного доказательства. В доме второго задержанного изъяты боеприпасы и огнестрельное оружие.

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