Евгения Медведева показала, как укрепить спину (ВИДЕО)

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева провела онлайн-тренировку в рамках проекта "Москва с тобой" Комитета по туризму российской столицы. Видео опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Спортсменка рассказала, как укрепить мышцы спины. Она показала такие упражнения, как подъемы ног, корпуса, "лодочка" и растяжка.

"Жду с нетерпением следующую тренировку, чтобы начать ее с вами. Не забывайте тренироваться дома и добиваться своих целей и успехов, которые вы видите в зеркале", - обратилась Медведева к зрителям после тренировки.