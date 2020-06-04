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Два района Северной Осетии поможет восстановить группировка МЧС РФ

Два района Северной Осетии поможет восстановить группировка МЧС РФ

Группировка МЧС РФ поможет населению Ардонского и Правобережного районов Северной Осетии, где продолжает действовать режим ЧС из-за непогоды, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики.

"На сегодня запланирована работа групп администраций местного самоуправления совместно с сотрудниками Главного управления по оценке и подсчету ущерба. Начало аварийно-восстановительных работ в 08:00 мск, силами районного звена РСЧС с привлечением аэромобильной группировки Главного управления, всего 249 человек и 53 единицы техники", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

Напомним, в результате ураганного ветра в одном из районов Северной Осетии были повреждены кровли школ, РОВД, медцентра и частного дома. Также из-за непогоды в республике произошли массовые отключения электроэнергии.

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Вестник Кавказа

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