Экс-полицейских на Кубани приговорили за взятки на 15 лет строгого режима

Краснодарский краевой суд приговорил бывших полицейских к реальным тюремным срокам.

Двое бывших участковых признаны виновными в получении взятки. Они получили наказание в виде лишения свободы на срок 8 и 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, пишут "Кубанские новости".

В мае прошлого года участковые пообещали мужчине, причастному к незаконному обороту наркотиков, закрыть дело за взятку в 100 тыс рублей. За сделкой следили, и как только деньги были получены, незаконная деятельность участковых уполномоченных была пресечена. Установлено, что взяточники не раз предлагали местным предпринимателям покровительство, а преступникам - возможность избежать наказания.