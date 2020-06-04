Тепловоз тушили накануне в Армении

Маневровый тепловоз Южно-Кавказской железной дороги загорелся накануне около станции Эчмиадзин, такое сообщение распространила пресс-служба ЮКЖД.

ЧП случилось в районе 16:00 на 2862-м километре дороги. Пламя потушили в том числе с привлечением пожарных-спасателей МЧС.

Возгорание произошло по технической причине, уточняет Sputnik Армения. Машинист и его помощник не пострадали.

Огонь не нанес существенного ущерба тепловозу, он подлежит восстановлению. В МЧС уточнили, что сгорели кабели и часть двигателя.