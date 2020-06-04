Более трех тысяч человек выздоровели от коронавируса за сутки в Москве

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за прошедшие сутки в городе излечились 3 061 человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3 061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94 715", - рассказала она, пишет ТАСС.

Все совершеннолетние москвичи, переболевшие коронавирусом, могут стать донорами плазмы, напомнила Ракова.

Накануне в Москве выздоровели более 3,3 тыс пациентов с коронавирусом.