Россияне соскучились по большому кино - соцопрос

Около половины россиян соскучились по кино и готовы отправиться в кинотеатры сразу после их открытия, - показал опрос проекта "Кино Mail.ru".

"По результатам опроса почти половина зрителей (46%) готовы пойти в кинотеатры сразу же после их открытия. При этом 17% из них купят билет только при условии соблюдения залами надлежащих санитарных норм, остальные 29% отправятся на сеансы в любом случае", - рассказали в пресс-службе проекта, передает ТАСС.

29% респондентов потенциально готовы к походу в кинотеатры, но предпочитают переждать еще пару месяцев после их массового открытия, 21% участников опроса ответили, что вовсе не планируют посещать кинотеатры: основной причиной отказа более 30% зрителей назвали возможность смотреть фильмы онлайн.

А вот 22% респондентов указали, что не готовы ходить в кинотеатры, потому что опасаются за свое здоровье. Интересно, что женщины (25%) боятся заражения коронавирусом в кинотеатрах сильнее мужчин (19%)", - отметили в проекте.

Около 90% из тех, кто готов пойти в кино сразу, согласны соблюдать новые меры санитарной безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Но 50% опрошенных считают, что требования не должны быть слишком жесткими и трудновыполнимыми.

Что касается тех картин, на которые участники опроса пошли бы в первую очередь, то самыми ожидаемыми премьерами оказались фантастический боевик Marvel "Черная вдова" со Скарлетт Йоханссон в главной роли, 25-я часть франшизы о Джеймсе Бонде "Не время умирать", "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот, новый фильм Кристофера Нолана "Довод" и комедийный боевик "King's Man: Начало".