Олимпиаду в Токио проведут в упрощенном формате?

Правительство Японии и оргкомитет Олимпиады в Токио обсуждают вариант упрощенного проведения Игр из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом заявила губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Мы хотели бы рассмотреть различные варианты", - отметила она. "Среди них есть рационализация и упрощение формата", - цитирует губернатора ТАСС.

"При этом нам необходимо добиться понимания со стороны наших граждан", - заключила Коикэ.

Ранее японская газета "Иомиури" сообщила, что власти намерены провести Олимпиаду в полноценном формате, однако ситуация с коронавирусом остается сложной, что заставило их рассматривать вариант более упрощенного проведения Игр. По информации источников издания, может быть уменьшено число участников церемоний открытия и закрытия Олимпиады. Кроме того, может быть ограничено количество зрителей на стадионах.

Также рассматривается вариант обязательного тестирования на коронавирус не только для спортсменов и членов команд, но и для всех болельщиков. Может быть ограничено передвижение спортсменов за пределами Олимпийской деревни.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Проведение Игр запланировано с 23 июля по 8 августа 2021 года.