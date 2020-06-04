В РФ провели более 11,7 млн тестов на коронавирус

В России проведено более 11,7 млн тестов на коронавирус, под меднаблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 313 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 11,7 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 313 тыс человек",- отмечается в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что за минувшие сутки в стране проведено 307 тыс тестов на коронавирус, передает РИА Новости.