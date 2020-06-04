Погода летом окажет значительное влияние на сроки второй волны коронавируса

Прогнозы погоды сейчас являются и прогнозами по коронавирусу, считает заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

"Будет ли вспышка осенью либо она будет пораньше, будет зависеть в большей степени от погодных условий, какое будет лето - холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни и как скоро будут сняты меры по ограничениям", - рассказала врач, пишет РИА Новости.

По ее словам, второй волны вряд ли удастся избежать, ведь это новый вирус, а доля населения с иммунитетом небольшая. Интенсивность второй волны будет меньше, так как часть россиян уже переболели, кроме того все уже знакомы с профилактическими мерами.