Стало известно, когда москвичи смогут снять маски

Сроки действия в Москве масочного режима зависят от того, когда начнется массовая вакцинация. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

"Сколько нам ходить в масках - во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины", - рассказал он в интервью ТАСС.

Градоначальник напомнил, что, по разным оценкам, ее создадут в период от октября нынешнего до февраля следующего года.

"Хочется верить, что в октябре мы получим первые большие партии вакцины", - отметил Собянин.

Мэр также заверил, что все данные, полученные при проведении социального мониторинга и выдаче цифровых пропусков, будут уничтожены. "Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и по сути является нарушением прав граждан", - пояснил политик.