Три района Адыгеи получили медицинские автомобили

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов накануне вручил представителям тридцать медицинских автомобилей, предназначенных для лечебных учреждений Гиагинского, Красногвардейского и Теучежского районов, а также для службы скорой помощи республики и закупленных руководством Адыгеи в рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".

Вручая технику представителям муниципальных лечебных учреждений и руководству службы скорой помощи, глава Адыгеи отметил: "Сегодня система здравоохранения республики испытывает серьезные нагрузки в связи с коронавирусом. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы наши медицинские службы, находящиеся на переднем крае борьбы с инфекцией, были оснащены всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием. И сегодня мы видим, что для этого очень много делается в рамках нацпроектов и госпрограмм. Уверен, что поступившая в лечебные организации республики техника окажет серьезную помощь нашим медицинским работникам, даст возможность оперативно оказывать помощь больным, спасать человеческие жизни", - цитирует Кумпилова "АиФ-Адыгея".

Адыгейская республиканская станция скорой медицинской помощи получила 11 реанимобилей класса С со встроенными аппаратами ИВЛ общей стоимостью 25,4 млн рублей, которые были закуплены для Адыгеи по распоряжению правительства РФ в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

В ближайшие дни ожидается прибытие еще трех автомобилей медслужбы для Шовгеновского района, - сообщил министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.