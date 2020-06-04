"Грузинская мечта" отреагировала на слухи об отставке Гахария

В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" прокомментировали информацию о возможном уходе Георгия Гахария с поста главы правительства. Слухи об отставке премьер-министра там назвали фантазией одного телеканала и полной ложью.

Оппозиционный "Мтавари архи" (Главный канал) со ссылкой на свои источники сообщил, что решение об этом уже принято и Гахария покинет должность до 20 июня. По данным телеканала, на отставке настаивал председатель правящей партии Бидзина Иванишвили на встрече 1 июня, но глава кабмина уходить отказался.

"Это полная ложь", – заявил генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе.

В свою очередь, лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе высказался еще резче. "Это информация, придуманная продюсерами конкретного канала, чтобы после спросить нас – это правда или нет", – цитирует его Спутник – Грузия.

Как отметил Мдинарадзе, "у оппозиции это стало привычкой".