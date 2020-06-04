Охранник ранил десятки детей и педагогов в китайской школе

Мужчина с ножом атаковал учеников и педагогов начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе, расположенном на юге Китая, об этом сообщает правительство уезда Цанъу городского округа Учжоу.

ЧП случилось сегодня около 8.30. В результате пострадали минимум 40 человек, директор школы, охранник и один ученик находятся в тяжелом состоянии, пишет РИА Новости.

Агрессором оказался 50-летний охранник по фамилии Ли, он задержан, мотивы его поступка пока не установлены.