Столичные подъезды будут дезинфицировать еще месяц

Столичные власти еще на месяц пролили ежедневную дезинфекцию московских подъездов, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов в Москве продлен еще на один месяц", - сообщил Бирюков, напомнив, что дезинфекцию подъездов начали проводить в городе в конце марта, а в апреле она стала ежедневной, передает РИА Новости.

"Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки вызова лифтов", - рассказал Бирюков, сообщив, что общая площадь ежедневно обрабатываемой поверхности в жилом фонде составляет 30 млн кв м.

Глава Комплекса городского хозяйства также сообщил, что качество проведения ежедневной дезинфекции подъездов строго контролируется - сотрудники Мосжилинспекции ежедневно проводят проверки более шести тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети. О нарушениях при проведении дезинфекции подъездов горожане могут сообщать в единую диспетчерскую службу (ЕДС), на порталы "Наш город" и mos.ru, - добавил Бирюков.