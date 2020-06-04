"Аэроэкспрессы" начнут ходить с 8 июня

Компания "Аэроэкспресс" с 8 июня начнет восстанавливать ранее отмененные из-за ситуации с коронавирусом рейсы поездов между Москвой и столичными аэропортами, - говорится в сообщении компании.

"С 8 июня будут восстановлены ранее отмененные рейсы на Домодедовском направлении. Поезда снова будут отправляться каждые 30 минут с 6:00 до 23:30 как в сторону аэропорта, так и из аэропорта", - сообщили в компании, передает РИА Новости.

С 15 июня будет восстановлено тактовое расписание аэроэкспрессов на Шереметьевском направлении с привычным 30-минутным интервалом отправления. С Белорусского вокзала поезда будут курсировать с 5:35 до 23:35, из аэропорта – с 5:15 до 23:45.

Также с 15 июня будут возвращены ранее отмененные рейсы на Внуковском направлении. Аэроэкспрессы будут отправляться каждый час с 7:00 до 23:00 как с Киевского вокзала, так и из аэропорта Внуково. Подробнее ознакомиться с расписанием можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении компании.

Также "Аэроэкспресс" с 15 июня вводит новый единый тариф "стандарт" стоимостью 300 рублей. Поездка в вагоне бизнес-класса будет стоить 800 рублей, - напомнили в компании.