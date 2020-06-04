В Москву возвращается тепло

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди, а во второй половине дня местами слабые грозы, однако воздух в столице прогреется до плюс 21 градуса, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погода облачная с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможны слабые грозы, 19-21 со знаком плюс ожидается в столице, и от 17 до 20 тепла будет в Подмосковье ", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер ожидается южный, его скорость составит 5-10 м/с. Атмосферное давление растет, но пока оно достаточно низкое - 740 мм рт ст.

В то же время сегодня столичный регион может поставить суточный рекорд по количеству осадков для 4 июня: "За ночь выпало уже 22 мм осадков, а у нас суточный рекорд 25, так что мы можем его сегодня преодолеть", - добавил Леус.